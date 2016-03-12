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أخبار اليمن اليوم.. الحكومة تؤكد رفضها لأى انتهاكات للقانون وحقوق الإنسان

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أخبار اليمن اليوم.. الحكومة تؤكد رفضها لأى انتهاكات للقانون وحقوق الإنسان أخبار اليمن اليوم.. الحكومة تؤكد رفضها لأى انتهاكات للقانون وحقوق الإنسان
اهتمت أخبار اليمن اليوم بتأكيد اليمنية على أهمية الانتصار الأخلاقى فى معركة تحرير الوطن من سيطرة ميليشيا الحوثى وصالح الانقلابية. مشيرة إلى أنه لا يمكن السماح بأى تجاوزات تطال مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى من أى طرف كان.
>وقال وزير حقوق الانسان عزالدين الأصبحى فى بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخه منه "إن الدس الرخيص الذى قامت به عناصر إعلامية تابعه للمليشيا الانقلابية ونشرها لصور مفبركة وغير صحيحية والذهاب بها الى جهات دبلوماسية ودولية على أساس ان تلك التصرفات من فعل المقاومة الشعبية بتعز ضد الميليشيا هو أمر غير صحيح ونفته كافة فصائل المقاومة بتعز".

كما ركزت أخبار اليمن اليوم على تأكيد نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح إن العمل جارى لمعالجة الكثير من جرحى الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية فى الداخل والخارج بحسب طبيعة الحالات والامكانيات المتاحة.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفي عقده اليوم نائب الرئيس فى العاصمة المؤقتة عدن والذى لفت فيه الى أن ملف الجرحى من أكبر التحديات على طاولة الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة العامة والسكان.

وثمن دعم دول التحالف لليمن فى معالجة جرحى الحرب وغيرها من مجالات الدعم الانسانية وغيرها.
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مصر 365

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