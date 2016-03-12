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أخبار العراق اليوم.. التحالف الدولى يوجه 8 ضربات جوية لداعش فى العراق

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أخبار العراق اليوم.. التحالف الدولى يوجه 8 ضربات جوية لداعش فى العراق أخبار العراق اليوم.. التحالف الدولى يوجه 8 ضربات جوية لداعش فى العراق
اهتمت أخبار العراق اليوم السبت على إعلان قيادة التحالف الدولى اليوم توجيه 8 ضربات جوية لمواقع داعش وتدميرها فى الموصل والرمادى وهيت وتلعفر فى العراق. وركزت أخبار العراق اليوم على دعوة رجل الدين الشيعى البارز مقتدى الصدر اليوم السبت إلى اعتصام اعتبارا من يوم الجمعة عند بوابات المنطقة الخضراء شديدة التحصين فى العاصمة العراقية بغداد للضغط على حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادى حتى تجرى إصلاحات سياسية.

وقال الصدر فى بيان نشره موقعه الإلكترونى اليوم "أوجه ندائى التاريخى هذا لكل عراقى شريف محب للإصلاح بل محب للعراق والعراقيين أن ينتفض لبدء مرحلة جديدة من الاحتجاجات السلمية الشعبية، مرحلة أخرى غير التظاهر لتبدأ مرحلة جديدة تقومون بها بالاعتصام أمام بوابات الخضراء حتى انتهاء المدة المقررة أعنى الـ 45 يوما."

كما ركزت أخبار اليمن اليوم على إعلان الجيش التركى اليوم السبت مقتل 67 مسلحا كرديا فى ضربات جوية نفذها على معسكرات ومواقع لتخزين الذخيرة فى شمال العراق.

وأضاف أن طائرات تركية استهدفت مواقع فى قنديل ومتينة وافاسين وحفتانين وباسيان يستخدمها مسلحو حزب العمال الكردستانى.

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