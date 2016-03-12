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طالبة آداب تغافل سائحًا خليجيًا وتسرقه قبل ممارسة الرذيلة بفندق فى القاهرة

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طالبة آداب تغافل سائحًا خليجيًا وتسرقه قبل ممارسة الرذيلة بفندق فى القاهرة طالبة آداب تغافل سائحًا خليجيًا وتسرقه قبل ممارسة الرذيلة بفندق فى القاهرة
تمكنت شرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء أحمد مصطفى شاهين مساعد الوزير، من ضبط طالبة بكلية الآداب جامعة القاهرة، لسرقتها سائحًا خليجيًا داخل غرفته فى فندق شهير بالقاهرة.

تلقى اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بلاغًا من سائح خليجى عن سرقة فتاة 6 آلاف جنيه من داخل غرفته بأحد فنادق القاهرة.

وكشفت تحريات العميدين ناجح زكى رئيس مباحث الفنادق، وأحمد كشك رئيس مباحث آداب السياحة، أن السائح تعرف على الفتاة عبر الإنترنت، واتفق معها على ممارسة الرذيلة داخل غرفته مقابل مبلغ مالى.

وأشارت التحريات، إلى أن الطالبة المتهمة غافلت السائح داخل غرفته قبل ممارسة الأفعال المنافية للآداب معه، وسرقت 6 آلاف جنيه منه وهربت.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن كل من المقدم وليد بدر، والمقدم أحمد وربى، والمقدم وائل طه والنقيب عبد الحليم الفقى، من ضبط المتهمة بعد رصدها، واعترفت الفتاة بما هو منسوب إليها، مضيفة أن السائح اتفق معها على قضاء سهرة دون ممارسة الرزيلة معه، وأن سرقتها للمال لمرورها بظروف مادية صعبة.. حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأرسلت المتهمة إلى لنيابة العامة للتحقيق.

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