مستندات .. حماية النيل بسوهاج تحرر محضر لرضيع تتهمه بتلويث مياه النيل

تقدم عبد الرحمن عباس محمد 55 سنة عامل ببلاغ ضد إدارة حماية النيل بمحافظة سوهاج تحت رقم 1370 إداري البلينا بعدما تفاجأ بقيام الإدارة بتحرير محضر ضده وضد نجله محمد البالغ من العمر 11 شهرًا بتلويث مياه النيل.

وحددت محكمة جنح البلينا 30 مارس الجارى جلسة محاكمة الأب والطفل بعد اتهامهم فى القضية رقم 1859 إدارى البلينا.

وتقدم المتهم لإدارة حماية البيئة بخطاب موجه من الجمعية الزراعية بقرية السمطا والواقع فى نطاقها مكان المخالفة يفيد الخطاب بأن المذكور أو زوجتة لا يمتلكون منازل أو حيازة زراعية أو اراضى وضع يد بمنطقة المخالفة الامر الذى يصعب تواجدهم بمكان المخالفة كما تقدم العامل المتهم بشهادة ميلاد نجلة محمد المتهم الثانى فى القضية وتاريخ ميلادة 4 أبريل 2015 ألا أن ذلك لم يغير من الأمر شئ.