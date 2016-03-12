"صحة الإسكندرية" تغلق 8 معامل تحاليل طبية لإدارتها بدون ترخيص

صرح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بإن إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، تقوم حاليا بحملات للمرور، والتفتيش على المعامل الطبية، للتأكد من ترخيصها والتزامها باشتراطات وضوابط عملها طبقا للقانون.

وأوضح حجازى أنه خلال الأيام القليلة الماضية، تم المرور على 32 معمل تحاليل طبية، خاصة بأطباء وكيميائيين وبيطريين، بمناطق العطارين، ومحطة الرمل، ومحرم بك، وسموحة، والمعمورة، وتبين أن 8 منها تعمل بدون ترخيص، وتم إصدار قرارات غلق إدارى لها، بينما تم إنذار 12 معملا، لوجود مخالفات تتمثل فى عدم وجود عقود تداول نفايات خطرة، ووجود كيماويات منتهية الصلاحية، ومخافات فى الالتزام بتخصص المعمل، والالتزام بالمطبوعات واللافتات، وعدم وجود طبيب لسحب العينات، ومخالفات الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، وفصل النفايات بشكل سليم، وتم إعدام الكيماويات منتهية الصلاحية فورا عن طريق لجنة العلاج الحر.

وأكد حجازى أن الحملة مستمرة حتى يتم تغطية جميع مناطق المحافظة فى ظل توجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين بضرورة التأكد من تراخيص وسلامة العمل بالمعامل الطبية الخاصة لما لها من دور أساسى فى دقة التشخيص وبالتالى صحة العلاج المقدم للمرضى.

- 1546 مريضا يتلقون الخدمة الطبية من قوافل وزارة الصحة بالإسكندرية