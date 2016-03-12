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غدا.. افتتاح المرحلة الثالثة لمشروع جامعة الطفل بجامعة المنصورة

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غدا.. افتتاح المرحلة الثالثة لمشروع جامعة الطفل بجامعة المنصورة غدا.. افتتاح المرحلة الثالثة لمشروع جامعة الطفل بجامعة المنصورة
تنظم جامعة المنصورة اللقاء التعريفى بالمرحلة الثالثة وختام مشروع جامعة الطفل وكيفية الالتحاق به، وكذلك فعاليات حفل انتهاء المرحلة الثانية وبداية المرحلة الثالثة من المشروع، بحضور الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة، وذلك يوم الأحد المقبل، بقاعة المؤتمرات بمبنى إدارة الجامعة الساعة 3 عصرا.

يتم تنفيذ المشروع فى إطار اتفاقية التعاون بين جامعة المنصورة وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لمبادرة علماء من أجل المستقبل (جامعة الطفل).

ويهدف المشروع لنشر الثقافة العلمية وبث روح البحث العلمى وتبسيط العلوم واكتشاف ودعم الموهوبين ورعايتهم علمياً فى مراحل ما قبل التعليم الجامعى.
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