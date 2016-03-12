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أطباء بالدقهلية ينظمون وقفة أمام نقابتهم تنديدًا بالاعتداء على الأطباء

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أطباء بالدقهلية ينظمون وقفة أمام نقابتهم تنديدًا بالاعتداء على الأطباء أطباء بالدقهلية ينظمون وقفة أمام نقابتهم تنديدًا بالاعتداء على الأطباء
نظم عدد من الأطباء، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام نقابة الأطباء بالدقهلية، وذلك تنديدا بما أسموه الاعتداء المستمر على الأطباء، وعدم تنفيذ مطالبهم.

وتظاهر عشرات من الأطباء، أمام مقر نقابة الأطباء بالدقهلية، حاملين لافتات، مكتوب عليها "نقابة أطباء الدقهلية معا.. وقفة الكرامة من أجل حقوق الأطباء.. ادعم نقابة الأطباء".

وكانت نقابة الأطباء بالدقهلية، قد شددت على تنفيذ جميع قرارات الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء العامة، والتى عقدت بالقاهرة، وتضمنت وقفات احتجاجية أمام بعض المستشفيات، ثم إجراء التصعيد الثانى وهو الامتناع عن العلاج بأجر، تحت شعار "العلاج حق وليس سلعة".

وكانت نقابة أطباء الدقهلية، قد أجرت تحقيق الأسبوع الماضى، مع مديرى مستشفى شربين، ومستشفى طلخا، ومستشفى دكرنس، أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة، وذلك على خلفية مخالفتهم لقرار النقابة.


>- "أطباء الدقهلية":التحقيق مع مديرى 3مستشفيات امتنعوا عن تنفيذ قرارات النقابة

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