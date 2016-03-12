محافظ البحيرة: تم إنشاء 4 مناطق صناعية لتوفير أكبر عدد من فرص العمل

أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، على تقديم التيسيرات للمستثمرين الجادين على أرض المحافظة لدفع عجلة الاستثمار، وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأشار إلى أن البحيرة تعد من المحافظات الواعدة لجذب الاستثمارات، وأنه تم إنشاء 4 مناطق صناعية بوادى النطرون وحوش عيسى وادكو ورشيد، لاستغلال المميزات النسبية لكل مركز ولتوفير أكبر عدد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال قيامه بمرافقة المهندس أشرف سلمان وزير الاستثمار، لوضع حجر الأساس للمصنع الجديد لإنتاج العصائر لإحدى شركات التصنيع الزراعى، باستثمارات مصرية سعودية.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار أشرف سلمان على أن الهدف الرئيسى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة قائم على توفير المناخ الجاذب للاستثمارات طويلة الأجل، ومساعدة جميع المستثمرين، وتوفير كل متطلبات الإنتاج الخاصة بهم، بالإضافة للتوسع فى إقامة المناطق الصناعية فى جميع المحافظات.

يذكر أن المصنع الجديد سيقام على مساحة 60 ألف متر مربع وفقًا لأحدث النظم والتكنولوجيا الأوروبية، وتبلغ طاقته الإنتاجية مليار ونصف عبوة عصير سنويًا للسوق المصرى والتصدير للخارج وتبلغ تكلفة المصنع مليار جنيه تضاف للتكلفة الإجمالية للشركة، والتى تبلغ 4 مليارات جنيه، كما تبلغ إجمالى فرص العمل بالمصنع 3300 فرصة عمل ومستهدف الوصول إلى 4 آلاف فرصة عمل مباشرة بعد الانتهاء من تجهيزات المصنع خلال سنتين، بالإضافة إلى الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.

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