بالصور.. مدير أمن الإسماعيلية يتفقد الحالة الأمنية بالمحافظة

قام اللواء على العزازى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اليوم السبت، بعمل جولة تفقدية لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة المديرية، وزار إدارة قوات الأمن لمتابعة تنفيذ خطة الوزراة فى مجال التدريب لما له من دور فعال فى التوعية والتلقين.

وأكد مدير أمن الإسماعيلية على الاهتمام بالبرنامج التدريبى ورفع معدلاته، وتناول الحالات المصرح بها استخدام السلاح والتقى بالضباط والأفراد والمجندين، وذلك من خلال زيارته لمركز التدريب، وميدان الرماية.

وشرح اللواء على العزازى، للضباط والأفراد والمجندين، المعايير التى يقاس بها تقدم الشعوب، ومدى احترامها وتقديرها لحقوق وحرية الإنسان التى تنبع من احترامها لمفهوم الديمقراطية التى لا تحيا إلا من خلال سيادة القانون، كما تفقد أماكن إعاشة المجندين وقاعات الطعام وأكد على الاهتمام بالمجند.

- بالصور. مدير أمن الاسماعيلية يتفقد إدارة الحماية المدنية