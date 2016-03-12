الأهلي ' السلبي ' يبدأ رحلته الإفريقية بإهدار الفوز أمام ريكرياتيفو

أهدر الأهلي فوزا سهلا على مضيفه ريكرياتيفو الأنجولي بعد أن تعادلا سلبيا في المباراة التي جمعتهما في ليبولو بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي الذي كان صاحب الفرص الأخطر طوال المباراة استهل مشواره في دوري الأبطال بتعادل ليصبح على بعد انتصار في ملعبه من أجل العبور للدور المقبل.

وفشل الأهلي في تحقيق الفوز خارج ملعبه بإفريقيا بدور الـ32 في البطولة لأول مرة منذ 2014 عندما خسر أمام يانج أفريكانز في الدور ذاته.

مباراة سريعة بدأها الأهلي الذي شكل خطورة على مرمى ريكرياتيفو الأنجولي وحارسه باتيستا، الخطورة بدأت من خلال إيفونا الذي سدد في الدقيقة 11 بجانب القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 25 جاءت أخطر فرص المباراة بعد أن انفرد إيفونا بتمريرة عبد الله السعيد ليحاول مراوغة حارس ريكرياتيفو لكنه فشل لتصل أمام مؤمن زكريا والمرمى خال ليلعبها فوق العارضة بشكل غريب.

وكاد السعيد أن يسجل هدف الأهلي الأول في الدقيقة 34 بعد هجمة متبادلة بينه وبين محمد هاني الذي أرسل عرضية أمام السعيد غير المراقب ليسددها بغرابة بجانب القائم.

في الشوط الثاني أهدر إيفونا من جديد فرصة سهلة لتسجيل الهدف الأول للأهلي من انفراد تام ليسددها بقوة لكن ريكاردو بابتيستا وجدها بين قدميه لينقذ فرصة للمارد الأحمر.

بعدها أجرى مارتن يول تغييرا بنزول وليد سليمان بدلا من رمضان صبحي ثم سحب إيفونا ودفع بعمرو جمال، وسدد وليد سليمان تسديدة بعيدة لم تشكل أي خطورة على مرمى أصحاب الأرض.

في الدقائق الأخير انخفض الأداء الهجومي للأهلي الذي اكتفى بمقاومة خطورة ريكرياتيفو خاصة في الوقت بدل الضائع إذ أنقذ رامي ربيعة فرصة هدف محقق من أمام دياوارا مهاجم أصحاب الأرض لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وبات على الأهلي تحقيق الفوز يوم السبت المقبل في مباراة الإياب من أجل ضمان الصعود لدور الـ16.