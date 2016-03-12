طريق الأهلي - يانج أفريكانز يوجه رسالة قوية من أراضي رواندا

وجه يانج أفريكانز التنزاني رسالة قوية بعد فوزه خارج الديار أمام الجيش الرواندي بثنائية مقابل هدف في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي تعادل سلبيا خارج دياره أمام ريكرياتيفو ليبولو الأنجولي والفائز من المواجهة ينتظر المتأهل من يانج أفريكانز والجيش الرواندي في دور الـ16 من البطولة.

يانج أفريكانز سيطر بالكامل على مجريات المباراة وسجل هدفه الأول في الدقيقة 19 عن طريق جوما عبد الله من ركلة حرة.

في الشوط الثاني سجل تاباني كاموسوكو مهاجم يانج أفريكانز الهدف الثاني لفريقه أمام الجيش الرواندي بالدقيقة 74.

وكانت المباراة في طريقها للانتهاء بعد أن احتسب حكم المباراة 3 دقائق وقت بدلا من ضائع.

ولكن قبل صافرة النهاية بثواني قليلة سجل باتريك سيبومانا لاعب وسط الجيش الرواندي هدف فريقه الوحيد.

وبتلك النتيجة وضع يانج أفريكانز قدما في دور الـ16 من البطولة.

ومن المنتظر أن يقام لقاء ذهاب دور الـ16 على ملعب يانج أفريكانز في حالة تأهل الفريق. على أن يستضيف (الأهلي أو ريكرياتيفو) لقاء الإياب في ملعبه.

وتقام مواجهات ذهاب دور الـ16 أحد أيام 8، 9 أو 10 من أبريل على أن يقام لقاء الإياب أحد أيام 19 و20 من نفس الشهر.