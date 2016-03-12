استشارى أمراض وراثية: موظفو خدمة العملاء يتعرضون لأسوأ أنواع القهر

"مطلوب موظفين خدمة عملاء" جملة مشهورة نراها عندما نبحث عن وظيفة لسد احتياجات المعيشة، وتعلن عنها أكبر شركات الهواتف المحمولة فى مصر والعالم والعديد من الشركات الأخرى.

وكشفت الدكتورة هبة محمد هدارة استشارى الأمراض الوراثية والتغذية الإكلينيكية وأستاذة التفاعلات الجسدية البيولوجية وتأثيرها على الجسم، عن نتائج جديدة وخطيرة حيث أكدت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن موظف خدمة العملاء أكثر عامل يتعرض للضغط القهرى فى مصر لأنه يتغير ويتلون مع كل "ألو" يقولها لإرضاء العملاء وليس بسبب كثرة رده على التليفون.

وأوضحت هدارة أن هناك كوارث أخرى يتعرض لها موظفو خدمة العملاء وهى قيادة السيارة بسرعة جنونية التى قد تودى بحياتهم، بجانب إصابتهم بالعصبية المفرطة الذى يؤثر على كل عضو بالجسم ويزيد فرص الإصابة بالأمراض.

جاءت تصريحات الدكتورة هبة محمد هدارة على هامش مشاركتها فى المؤتمر الدولى المصرى الثانى عشر لجراحة الأنف والأذن والحنجرة والذى اختتم فعالياته مساء أمس الجمعة.

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