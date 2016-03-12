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فينجر: أتمنى زوال الضغط من على عاتق مهاجمي فريقي

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فينجر: أتمنى زوال الضغط من على عاتق مهاجمي فريقي فينجر: أتمنى زوال الضغط من على عاتق مهاجمي فريقي

أوضح أرسين فينجر مدرب أرسنال، أن عدم تسجيل مهاجمي الفريق لأهداف مؤخرا يشكل عبئا عليهم عاتقهم متمنيا أن يزول هذا الضغط.

وكان أوليفييه جيرو وثيو والكوت قد سجلا 4 أهداف مناصفة ضد هال سيتي في إعادة لمباراة دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وصرح فينجر قبل مواجهة واتفورد في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي غدا الأحد "لقد كان عدم تسجيل المهاجمين لأهداف عبئا على عاتقهم".

وتابع المدرب الفرنسي "الموضوع نظري بعض الشيء، إنها مثل الدورات، جيرو لديه دورة تهديفية، وقد انزاح العبء عن عاتقه، وكذلك والكوت".

وغاب جيرو عن التهديف منذ 13 يناير حتى سجل ضد هال في الكأس، في حين أن والكوت سجل هدفا وحيدا في آخر 15 مباراة لعبها.

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