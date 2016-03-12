المحمدي يعود لتشكيل هال الأساسي في مواجهة ميلتون دونز

أعلن ستيف بروس المدير الفني لفريق هال سيتي الذي يضم بين صفوفه اللاعب المصري أحمد المحمدي، تشكيل فريقه لماوجهة ميلتون دونز.

ويواجه هال سيتي نظيره ميلتون دونز في مباراة الجولة الـ 37 من بطولة الدوري الإنجليزي للدرجة الثانية.

أحمد المحمدي الظهير الأيمن لهال سيتي، دخل في التشكيل الأساسي للمباراة بعد غياب في 4 مباريات متتالية ببطولة الدوري.

وجاء التشكيل:

حارس: ماجريجور

الدفاع: موزيس أودوباجو - كورتيس ديفيس - إيزاك هايدين

الوسط: أحمد المحمدي - أبيل هيرنانديز - سام كلاكوس - مايكل داوسون - أندي روبرتسون

الهجوم: مو ديامي - شوبا أكبوم