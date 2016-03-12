ريال مدريد يصدر بيانا للتضامن مع نادال في اتهامه بتعاطي المنشطات

(إفي): أصدر نادي ريال مدريد بيانا يعرب فيه عن دعمه الكامل للاعب التنس الإسباني رافائيل نادال، وشعوره بالفخر إزاء كونه أحد اعضاء النادي الشرفيين، ووصفه بـ"أحد أعظم الرياضيين على مر العصور في إسبانيا والعالم"، وذلك على خلفية اتهامه بتعاطي المنشطات.

وذكر الريال في بيانه "ريال مدريد يريد أن يعرب عن دعمه الكامل لعضونا الشرفي رافا نادل. إنه بلا شك أحد أعظم الرياضيين على مر العصور في إسبانيا والعالم".

وأضاف أن "رافا نادل يمثل قيم الرياضة الأساسية. عظمته وانتصاراته المبهرة قامت على سلوك مثالي والعمل المستمر وعلى موهبته وقدرته الهائلة على التضحية".

وأشار النادي الملكي إلى انه يعتبر اتهامات وزيرة الرياضة الفرنسية السابقة روزيلين باشلو لنادال بتعاطي المنشطات بـ"غير المبررة وغير المحتملة".

وكانت باشلو قد صرحت بأن نادال اختلق مسألة تعرضه لإصابة في عام 2012 ليخفي عقوبة فرضت عليه بسبب المنشطات.

وأوضحت الوزيرة السابقة "عندما ترى لاعب تنس يتوقف عن اللعب لعدة أشهر، يكون هذا بسبب نتيجة إيجابية لاختبار المنشطات. لا يحدث هذا دائما وإنما كثيرا للغاية".

وذكر النادي الملكي في البيان "إنه لشرف كبير لريال مدريد أن يرتبط اسمه (نادال) بنادينا لأننا أمام رمز لأفضل ما في الرياضة. نادال يحظى بملايين المعجبين في جميع الأنحاء وهذا النادي يقف اليوم بجانبه".

وكان نادال قد أبدى استيائه من تصريحات وزيرة الرياضية الفرنسية السابقة، مشددا على أنه لم يتعاط أي مادة محظورة لتسريع تعافيه من الاصابات.