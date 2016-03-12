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نوريتش يجبر مانشستر سيتي على تعادل سلبي يبعده عن المنافسة

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نوريتش يجبر مانشستر سيتي على تعادل سلبي يبعده عن المنافسة نوريتش يجبر مانشستر سيتي على تعادل سلبي يبعده عن المنافسة

أعاد نورويتش سيتي ضيفه مانشستر سيتي إلى النتائج السلبية بعد التعادل بنتيجة 0-0، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتعادل بها مانشستر سيتي سلبيا منذ مواجهة إيفرتون في الجولة الـ21 على ملعب الاتحاد.

وكان مانشستر سيتي قد فاز في الجولة الماضي على ضيفه أستون فيلا بنتيجة 4-0 بعد 3 خسائر متتالية بالدوري الإنجليزي.

وهذا هو التعادل السادس للـ"سكاي بلوز" خلال الموسم الحالي، خسمة منهم انتهوا بنتيجة 0-0 ضد مانشستر يونايتد وأستون فيلا وليستر سيتي وإيفرتون ونورويتش، وتعادل مع وست هام بنتيجة 2-2.

وارتقع رصيد مانشستر سيتي إلى 51 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة عن أرسنال في المركز الثالث، في حين أن نورويتش ارتفع رصيده على 25 نقطة في المركز الـ18 بفارق الأهداف عن سندرلاند في المركز الـ17.

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