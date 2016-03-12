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عشبه ذكرها الله في كتابه العزيز تعالج السمنة وتخلصكم من الدهون نهائيا

  • الصحة
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عشبه ذكرها الله في كتابه العزيز تعالج السمنة وتخلصكم من الدهون نهائيا عشبه ذكرها الله في كتابه العزيز تعالج السمنة وتخلصكم من الدهون نهائيا

معظم الأشخاص يعانون من مرض السمنة والبدانة الذي يصيبهم بسبب سوء التغذية وتناول الأطعمة المليئة بالدهون المشبعة والنشويات الضارة بالجسم وتعمل على تراكم وتكوين والشحوم بالجسم التي تعطى الجسم شكل غير مرغوب فيه مما يثير غضب المصابون بالسمنة والبدانة فيضطرون للجوء إلى طبيب التغذية والنحافة فينصحهم الطبيب بعض الأدوية والأنظمة الغذائية القاسية لكي يستطيعوا إنقاص وزنهم الزائد والشحوم المتراكمة

ولكن ليس لديهم القدرة على الاستمرار بسبب المضاعفات التي تسببها الأدوية والأنظمة الغذائية القاسية فيصابون بالإحباط والاكتئاب الشديد.
ولكن في الوقت الحالي وجد الأطباء عشبه طبيعية مائة بالمائة ساحرة وسريعة المفعول تساعد في التخلص من الشحوم والدهون المتراكمة وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في القران الكريم وقد أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهى عشبه تسمى ( الشعير ) فلها فوائد كثيرة على صحة الإنسان
فعشبه الشعير تعالج امراض الكلى وتفتت الحصى وتعالج مظاهر الشيخوخة وأيضا تساعد في عمليه التخسيس وتعمل على تقوية جهاز المناعة
طريقة استخدامها لإنقاص
نحضر ٢ كوب من الشعير ونضيفه إليه ٢ لتر من الماء ثم نتركه لمدة ٢٤ ساعة حتى تفتح بذرة الشعير ويجب تناول كوب منها مرتين يوميا وسنلاحظ ان أماكن تراكم الدهون تختفي تدريجيا واوزانكم تنقض بشكل تدريجي أيضا حتى تصل إلى المعدل الطبيعي خلال فترة قصيرة تتراوح من شهر إلى شهرين على الأكثر .

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