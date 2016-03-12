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الحفيد قاتل جدتة “ماتت عند محاولتي اغتصابها فسرقت فلوسها”

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الحفيد قاتل جدتة “ماتت عند محاولتي اغتصابها فسرقت فلوسها” الحفيد قاتل جدتة “ماتت عند محاولتي اغتصابها فسرقت فلوسها”

أصبح البشر متجردين من كل معاني الانسانية والمشاعر، حادثة صدمت الجميع حيث حاول مسجل خطر مقيم مع جدتة إغتصابها إلا أنها توفت من صدمتها.

بدأت وسائل الاعلام تتناقل الحادثة بعد قيام كل من “ر ح ع” سائق، و”ح ح ع” عامل أحذية بإبلاغ قسم حدائق القبة بالقاهرة بوفاة والدتهما “ف م ش”، متهمين حفيدها و نجل شقيقتهما المقيم معها “م ج ذ” عاطل و مسجل خطر بقتلها.

يذكر أن المُتهم تم ضبطة في عدة قضايا سابقً أخرها سنة 2014 برقم 15133 حدائق القبة، و كانت بتهمة سرقة وسائل نقل.

علي الفور قام رجال المباحث بقسم حدائق القبة بالبحث عن الحفيد المُجرم وعمل اللازم من أكمنة، حتي تمكنوا من ضبطة، وبمواجهتة إعترف بإرتكابة الحادثة، بالتحقيق معة أقر بأنة حاول إغتصابها إلا انها توفت أثناء قيامة بجريمتة فأستولي علي 300 جنية كانوا بحوزتها و هرب.

و تم تحرير محضر بالحادثة رقم 4415 سنة 2016 جنح حدائق القبة، و تمت إحالتة علي النيابة لتتولي التحقيق في القضية.

و يبقي معرفة سر إنتشار تلك الحوادث غائب، أبسبب ضيق العيش، أم ان البشر تجردوا من كل مشاعر الرحمة، او أصبحت الحياة للأقوي و ليس للضعيف مكان فيها، ستظل تلك الاسئلة تدور حتي نجد سبب مقنع لإنتشار مثل تلك الحوادث.

 

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