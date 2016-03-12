أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

30 مارس استئناف تيمور السبكي علي حبسه 3 سنوات في إهانة سيدات الصعيد

Google+ Print
30 مارس استئناف تيمور السبكي علي حبسه 3 سنوات في إهانة سيدات الصعيد 30 مارس استئناف تيمور السبكي علي حبسه 3 سنوات في إهانة سيدات الصعيد

تيمور السبكي – أرشيفية

حددت محكمة جنح مستأنف أكتوبر جلسة 30 مارس لنظر استئناف تيمور السبكي على حبسه 3 سنوات في اتهامه بإشاعة اخبار كاذبة وتكدير السلم العام، حسبما أفاد مراسل أونا.

وكانت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار خالد خضرقد عاقبت منذ قليل تيمور السبكي أدمن صفحة يوميات زوج مطحون بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وقال المحامي عبد الناصر محمد المدعى بالحق المدنى انه فى عقب صدور حكم من محكمة جنح اول اكتوبر بإدانة تيمور السبكى سيتم احالة اوراق القضية الى المحكمة المدنية المختصة، وانه سيطلب تعويض مدنى مابين مليون او 2 مليون جنيه .

وشهد محيط مجمع محاكم أكتوبر، تشديدات امنية مكثفة من قبل قوات الامن منذ الساعات الاولي من صباح امس وذلك قبل وصول تيمور السبكي لحضور جلسة النطق بالحكم عليه حيث قامت قوات الامن بفرض حراسة بمحيط المحكمة قبل وصول المتهم من محبسه.

وكان المتهم اعترف في التحقيقات التي أجريت معه بما قاله في برنامج “ممكن”، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان على فضائية cbc، ولم يشكك في صحة الـ”cd” الخاص بها، ولكنه أنكر أنه يقصد الإساءة لنساء الصعيد، وأن كلامه تم فهمه بشكل خاطئ.

وعقب انتهاء التحقيقات اعد المستشار أحمد عبد الباقي رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية مذكرة بإحالة تيمور السبكي أدمن صفحة يوميات زوج مطحون إلى محكمة الجنح باتهامات بث أخبار كاذبة، وإشاعة الفزع بين المواطنين، وتكدير السلم العام .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا