30 مارس استئناف تيمور السبكي علي حبسه 3 سنوات في إهانة سيدات الصعيد

حددت محكمة جنح مستأنف أكتوبر جلسة 30 مارس لنظر استئناف تيمور السبكي على حبسه 3 سنوات في اتهامه بإشاعة اخبار كاذبة وتكدير السلم العام، حسبما أفاد مراسل أونا.

وكانت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار خالد خضرقد عاقبت منذ قليل تيمور السبكي أدمن صفحة يوميات زوج مطحون بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وقال المحامي عبد الناصر محمد المدعى بالحق المدنى انه فى عقب صدور حكم من محكمة جنح اول اكتوبر بإدانة تيمور السبكى سيتم احالة اوراق القضية الى المحكمة المدنية المختصة، وانه سيطلب تعويض مدنى مابين مليون او 2 مليون جنيه .

وشهد محيط مجمع محاكم أكتوبر، تشديدات امنية مكثفة من قبل قوات الامن منذ الساعات الاولي من صباح امس وذلك قبل وصول تيمور السبكي لحضور جلسة النطق بالحكم عليه حيث قامت قوات الامن بفرض حراسة بمحيط المحكمة قبل وصول المتهم من محبسه.

وكان المتهم اعترف في التحقيقات التي أجريت معه بما قاله في برنامج “ممكن”، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان على فضائية cbc، ولم يشكك في صحة الـ”cd” الخاص بها، ولكنه أنكر أنه يقصد الإساءة لنساء الصعيد، وأن كلامه تم فهمه بشكل خاطئ.

وعقب انتهاء التحقيقات اعد المستشار أحمد عبد الباقي رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية مذكرة بإحالة تيمور السبكي أدمن صفحة يوميات زوج مطحون إلى محكمة الجنح باتهامات بث أخبار كاذبة، وإشاعة الفزع بين المواطنين، وتكدير السلم العام .