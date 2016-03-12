صور..معهد جوتا الألماني في زيارة لجامعة سوهاج

استقبلت كلية الآداب بجامعة سوهاج وفدا من معهد جوتا الألماني وذلك ضمن الزيارات الدورية التي يقوم بها المعهد للكلية طبقا ً لبروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة والمعهد.

صرح بذلك د. نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس الجامعة , وأضاف أن ذلك يأتي في إطار حرص الجامعة واهتمامها بتفعيل وتطبيق كافة البروتوكولات الموقعة مع مؤسسات علمية ذات كفاءة من شأنها إضافة المزيد من الخبرات والمهارات لكوادر الجامعة المختلفة من طلبة وطالبات وأعضاء هيئة تدريس وعاملين.

وأضاف رئيس الجامعة أنه بعد نجاح البروتوكول الموقع بين الجامعة والمعهد في الناحية العلمية جاءت رغبة المعهد في إيجاد تعاون في الجانب الثقافي من فنون ومسرح وعمل ندوات ومحاضرات

وأشاد د. كريم مصلح عميد الكلية بالدور الفعال الذي تقوم به إدارة الجامعة لجذب وتفعيل العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات التي تساعد علي وجود نواحي تدريبية عالية بجانب النواحي العلمية التقليدية , مشيرا ً إلي أن مركز اللغات والترجمة بالجامعة هو المركز الوحيد المعتمد لمعهد جوتا على مستوى الصعيد.

وأوضح د. فتوح خليل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الزيارة استهدفت تحديد متطلبات والمقترحات التي قامت الكلية والجامعة بشكل عام بإعدادها للتعاون الثقافي ومن ثم عرضها علي الجانب الألماني لتفعيل التعاون والشراكة المراد المستهدف الوصول إليها .