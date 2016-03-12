لا تستسلم للصداع | أسرع مشروب طبيعي للتخلص من الصداع نهائياً وفى دقيقة واحدة بدون استعمال العقاقير

الصداع من الأعراض المزمنة التى يصاب بها الصغير قبل الكبير ، و يذهب الكثير منا إلى الصيدليات لشراء أى أقراص مسكنة لعلاج مشكلة الصداع و لكن دون جدوى.

علاج الصداع

من الأعراض الشائعة أيضًا التى يسببها الصداع ، هى التوتر ، و قلة النوم ، و ألام شديدة فى مناطق مختلفة من الرأس ، و لا تجعل الكثير يقوم بمهام عمله ، نظرًا للألام الشديدة الناتجة عنه.

يجب أن يعرف المريض كيف أصيب بمرض الصداع ، يحدث الصداع نتيجة العديد من العوامل ، مثل قة النوم ، و شرب المواد التى تحتوى على كافيين بكثرة ، كالشاى ، و القهوة و مشتقاتها ، و العديد من العوامل الأخرى تسبب الصداع .

علاج الصداع

و بعيدًا عن المسكنات ، و الأقراص الطبية ، التى قد تسبب عوامل كارثية على المدى الطويل ، ففد وهبنا الله عز و جل العديد من البدائل المستخلصة من الطبيعة لعلاج الصداع .

و قال موقع Health الأمريكى ، نقلًا عن مجموعة من خبراء الصحة و التغذية العلاجية ، أن هناك بعض العناصر الطبيعية التىت تحارب الصداع.

و فيما يلى أقوى مشروب للتخلص من الصداع فورًا

1 – عدد 1 ثمرة خيار.

2 – عيدان كرفس.

3 – نصف كوب جرجير و سبانخ.

4 – عدد 1 كوب بقدونس.

5 – عدد 1 تفاحة خضراء.

6 – عدد 1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

يتم خلط هذه المكونات فى الخلاط الكهربائى ، و يتم شربه فى حالة حدوث الصداع الشديد ، و يضيف الخبراء أن هذا المشروب غنى بالعديد من العناصر الغذائية ، كالكالسيوم ، و بعض المعادن الأخرى المقاومة للصداع.

شبكةعيونالإخبارية

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