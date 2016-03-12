أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

النائب مصطفى سالم: الحكم بحبس «السبكى» أراح الصعايدة ومستمرون فى مقاضاته

Google+ Print
النائب مصطفى سالم: الحكم بحبس «السبكى» أراح الصعايدة ومستمرون فى مقاضاته النائب مصطفى سالم: الحكم بحبس «السبكى» أراح الصعايدة ومستمرون فى مقاضاته

أيد الاعلامى مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طهطا بسوهاج الحكم الصادر من محكمة جنح مدينة 6 أكتوبر بحبس تيمور السبكي صاحب صفحة يوميات زوج مطحون، لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ ودفع غرامة 200 جنيه ​” على سبيل التعويض الموقت ” ​لاتهامه بنشر شائعات وأخبار كاذبة ، من شأنها تكدير السلم العام ، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، والسب والقذف لسيدات ​.

​ وقال سالم أن المتهم أقدم على القيام بنشر أخبار كاذبة، كادت أن تتسبب فى إشاعة الفزع بين المواطنين بعد أن أهان سيدات مصر بصفة عامة والصعيد بصفة خاصة فى صورة رفضها كل طوائف المجتمع مشيدا بسرعة البت القضائى فى هذة الواقعة بصدور حكم قضائى نافذ فى قضية تحولت الى قضية رأى عام كان لابد من التعامل القضائى السريع ​معها.

​ ومن ناحية أخرى أكد نائب حزب المصريين الاحرار مصطفى سالم الى أنة مستمر فى أقامة دعاوى مدنية ضد السبكى لينال عقابة القانونى والذى واكبة عقاب مجتمعى ليكون عبرة لمن تسول لة نفسة الاقتراب من نساء مصر الشرفاء وأعرب عن أرتياح قطاع كبير من المواطنين بعد صدور الحكم الذى صدر بتوقيع أقصى عقوبة فى قضية السب والقذف ​.​

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»