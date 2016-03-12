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القبض على سارق خزينة التأهيل الاجتماعى بالمنيا‎

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القبض على سارق خزينة التأهيل الاجتماعى بالمنيا‎ القبض على سارق خزينة التأهيل الاجتماعى بالمنيا‎

​​تمكنت قوات أمن المنيا من إلقاء القبض على ” عاطل ” سرق خزينة مكتب التأهيل الاجتماعى التابع لإدارة الشئون الاجتماعية بأبوقرقاص .

تلقى اللواء رضا طبيلة مدير أمن المنيا ، إخطارا من مركز شرطة ابوقرقاص ، بفيد بوصول بلاغ من أحمد سلامة توفيق عبد المقصود مدير مكتب التاهيل الاجتماعى التابع لادارة الشئون الاجتماعية بابوقرقاص يفيد باكتشاف سرقه 2400 جنية خاصة بمرتبات موظفى حضانه التاهيل ، ولم يتهم أحد .

وعلى الفور، شكل العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية ، فريق من المباحث وانتقل الى مكان لواقعه ، تبين لهم ان المكتب يقع بعمارة سكنية بشقة فى الطابق الأرضى ووجود كسر بالباب الخشبى الرئيسى للشقة، ووجد أن خزينة المكتب الحديدية مفتوحة والمفتاح الخاص بها بالكالون، وبسؤال مدير المكتب أكد أن المفتاح كان فى درج المكتب .

وتوصل، فريق البحث ، ان من وراء تلك الواقعه هو ” حسن – ا – ر ” ، 39 عاما، عاطل ، مقيم ببندر المنيا، وسابق اتهامه فى 7 قضايا من بين ” سرقه مسكن، وخيانه أمانة ، وسرقة متنوعة”، تم ضبط المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة.
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