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اختفاء أم وطفليها في ظروف غامضة بقنا

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اختفاء أم وطفليها في ظروف غامضة بقنا اختفاء أم وطفليها في ظروف غامضة بقنا

أرشيفية

ناشد أقارب ربة منزل ، وزارة الداخلية والمسؤولين بمديرية أمن قنا، البحث عن عنها وعن طفليها ، بعد تغيبهم منذ 29 فبراير الماضي.

قال جميل خليل، صاحب محل بقالة بمركز أبوتشت إنه ذهب مع سناء روماني سعد 27 سنه زوجة شقيقه الذي يعمل بدولة الكويت، ومعها طفليها سيمون 6 سنوات و بيشوي سنتان إلى مدينة نجع حمادي ، الاثنين 29 فبراير الماضي، لتوقيع الكشف على نجل شقيقه بيشوي ” لإصابته بأمراض صدرية.

وأضاف خليل، أن الطبيب أخبرهم أنه لا بد وأن يتم تحويل الطفل لمختص بالأمراض الصدرية بمحافظات أسيوط أو سوهاج أو القاهرة، وأخبرته أن لديها استعداد للذهاب إلى القاهرة لعلاج نجلها، وعقب الانتهاء من الكشف ، توجهت ومعها طفليها خارج العقار المتواجد به الطبيب بمدينة نجع حمادي موضحًا أنه حرر محضر.

بمركز شرطة نجع حمادي رقم 1258 لسنة 2016، ولم يعلموا عنهم شيئًا حتى الآن.

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