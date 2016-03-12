فيديو..منى مينا:محاسبة أمناء الشرطة المعتدين علي أطباء المطرية يضمن عدم تكرارها

قالت وكيل نقابة الاطباء منى مينا، في تصريحات لـ”أونا” آثناء الوقفة نظمتها النقابة العامة للأطباء اليوم السبت أمام دار الحكمة، إنها تأتي في إطار الخطوات التصعيدية التي أقرتها الجمعية العمومية لمحاسبة المسؤلين عن الإعتداء علي الأطباء في واقعة مستشفي المطرية.

وأشارت وكيل نقابة الاطباء إلي أن التحقيق بدأ منذ أول فبراير وحتى الآن دون نتائج، فضلا عن إخلاء سبيل أميني الشرطة.

وشددت “مينا” علي أن محاسبة المعتدين هي الضمانة الأساسية لعدم تكرار مثل هذا الحادث، لاسيما أن الجهات المنوطة بالتأمين هي من قامت بالاعتداء.

وذكرت “مينا” أن الاطباء أعتقدوا أن الحشد في الجمعية العمومية السابقة كان كفيلا بوصول رسالتهم”، مؤكده علي عزم النقابة تنظيم وقفة السبت القادم للتأكيد على المطالب وسرعة محاسبة أمناء الشرطةالمعتدين علي الأطباء.

المراسل – عمر جمال

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