"جنح أكتوبر" تحيل قضية تسبب طبيبين فى وفاة مريض بالقلب إلى الطب الشرعى

قررت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار خالد خضر اليوم السبت إحالة القضية المتهم فيها كل من "جمال.س" و "عادل.م" طبيبين بالإهمال الذى تسبب فى وفاة مواطن داخل مستشفى خاص بأكتوبر، وذلك فى القضية المقيدة برقم 8140 سنة 2015 جنح أول أكتوبر، للعرض على الطب الشرعى وسداد رسم 5 أآاف جنيه.

وقررت المحكمة تأجيل الدعوى للنظر فى جلسة 26 مارس الجارى فى حالة عدم السداد، و جلسة 28 مايو المقبل فى حالة سداد الرسم ولحين ورود تقرير الطب الشرعى.

كان المجنى عليه "م.ع" 65 سنة قد دخل المستشفى الخاص لإجراء جراحة عاجلة فى القلب، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لذلك، إلا أن الأطباء أغفلوا أن المريض يعانى من مرض السكر، وأجروا العملية بناءً على ذلك، ما تسبب فى حدوث مضاعفات له تسببت فى وفاته، ما دفع أسرته لتحرير بلاغ اتهمت فيه الأطباء والمستشفى بالإهمال الذى تسبب فى وفاة ذويهم.

اليوم.. الحكم على طبيبين متهمين بالتسبب فى وفاة مريض بالقلب فى أكتوبر