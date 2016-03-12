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تيمور السبكى تريند على تويتر بعد الحكم بحبسه 3 سنوات

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تيمور السبكى تريند على تويتر بعد الحكم بحبسه 3 سنوات تيمور السبكى تريند على تويتر بعد الحكم بحبسه 3 سنوات
رحب عدد كبير من مستخدمى موقع التدوين المصغر تويتر بالحكم القضائى الذى قضت به محكمة جنح أول أكتوبر، اليوم السبت، بحبس تيمور السبكى أدمن صفحة "يوميات زوج مطحون" "فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سب وقذف سيدات " 3 سنوات وتغريمه 200 جنيه.

ودشن رواد موقع التدوين المصغر تويتر هاشتاج "تيمور السبكى" للتعليق على الحكم القضائى، وتصدر قائمة الأكثر تداولاً بين رواد الموقع اليوم السبت فى التريند المصرى.
>المدون أحمد حنفى كتب تغريدة عبر حسابه الشخصى على تويتر جاء فيها "هو فى الحقيقة الحكم ده فى صالحه مش ضده لأنه رحمة من انتقام الصعايدة، الصعايدة ماكانوش هيسيبوه لو سابته"، وأيده فى الرأى أحد المدونين "أحمد ربك ع الحكم، الذى أنقذك من أيدى الصعايدة، بس خلى بالك
>بقى بينك وبينهم تار، والصعايدة مش بيسيبوا تارهم"، وخيرى أحمد غرد قائلاً: "والله يا بلد لسة فيكى نخوة ورجولة أنا مع حبس الجبان"، وأحمد جمعة غرد قائلاً: "3 سنوات عقابا لك لأنك أحمق وعليك أن تعلم أنك بهذا الحكم نجوت من عقاب أشد وتنكيل شعبى لما اقترفه لسانك"، وندا قالت "عزيزى تيمور السبكى بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن كل ست مصرية اهنئك بالـ٣ سنين أقل واجب على تجاوزاتك".

وعلى الجانب الآخر رفض بعض المدونين الحبس بسجنه، مشددين على أنه كان من الأفضل عدم إعارة الانتباه له واصفين أياه بـ"التافة"، فغرد أحدهم: "أنا صعيدى وشايف أن الحكم على الأهبل دة هبل، إحنا متربيين على أن لما واحد مالوش لازمة يقول كلام أهبل ما اعملوش قيمة واتجاهله!" .

فيما أعرب البعض عن قلقهم تجاه معاملة السجناء "الصعايدة" مع تيمور حال علمهم سبب تواجده فى الحبس فغرد أحدهم "بنفس المنطق دعونا نسأل.. ماذا سيفعل معه الصعايدة السجناء؟"، ومدون غرد: "أنا قلقان من اللى الصعايدة المسجونين ممكن يعملوه فيه"، فيما أيده المدون محمد أحمد فى الرأى قائلاً: "الخوف مش من ال3 سنين، الخوف من حفلة الاستقبال اللى الصعايدة هيعملوهاله فى السجن".


>تيمور السبكى تريند على تويتر (1)

تيمور السبكى تريند على تويتر (2)

تيمور السبكى تريند على تويتر (3)

تيمور السبكى تريند على تويتر (4)

تيمور السبكى تريند على تويتر (5)

تيمور السبكى تريند على تويتر (6)

- محكمة جنح أكتوبر تقضى بحبس تيمور السبكى 3 سنوات بتهمة إهانة نساء مصر
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- القضاء ينتصر لـ"سيدات مصر".. الحبس 3 سنوات لـ"تيمور السبكى" بتهمة نشر أخبار كاذبة وسب نساء الصعيد.. الدفاع: توقعنا حكم الإدانة.. ترحيل المتهم إلى السجن لقضاء العقوبة.. و30 مارس أولى جلسات الاستئناف

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