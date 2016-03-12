إدراج اسم "توفيق عكاشة" بقوائم الممنوعين من السفر بقضية "تزوير الدكتوراه"

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قرارا بإدراج اسم توفيق عكاشة، صاحب قناة الفراعين، على قوائم الممنوعين من السفر، فى اتهامه بقضية تزوير شهادة الدكتوراه الخاصة به.

وفى ذات السياق، أكد مصدر مسئول بوزارة الداخلية، أن الوزارة تسلمت قرار المنع وتم إدراج اسم المتهم على قوائم الممنوعين من السفر، تنفيذا لقرار النيابة العامة .

كانت النيابة العامة قد تسلمت ملف قضية تزوير توفيق عكاشة، صاحب قناة الفراعين، للدكتوراه الخاصة به، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

واحتوى الملف على ما يفيد بأن توفيق عكاشة قام بشراء وتزوير شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أمريكية غير موجودة، وغير مقيد بها، بالإضافة إلى خطابات المجلس الأعلى للجامعات، وأيضا مذكرة وزراة الداخلية بعد تأكدها من خلال الجهات الرسمية فى الخارج بكذب توفيق عكاشة وتزويره للدكتوراه.

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