أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

البنوك الحكومية الـ3 تصدر شهادة "بلادى" باليورو بعائد يصل لـ3,5 % سنويًا

Google+ Print
البنوك الحكومية الـ3 تصدر شهادة "بلادى" باليورو بعائد يصل لـ3,5 % سنويًا البنوك الحكومية الـ3 تصدر شهادة "بلادى" باليورو بعائد يصل لـ3,5 % سنويًا
قامت البنوك الحكومية الـ3 الكبرى، وهى "الأهلى المصرى" وبنك وبنك القاهرة، بأصدار وعاء إدخارى جديد باليورو يحمل أيضا اسم شهادة "بلادى" وبذات الملامح الرئيسية التى تناسب مختلف رغبات العملاء وتلبى احتياجاتهم.

و هى شهادة اسمية تصدر للأشخاص المصريين الطبيعيين المقيمين بالخارج، سواء بأسمائهم أو لأبنائهم القصر، ولمدة سنة واحدة أو ثلاث أو خمس سنوات، بسعر عائد مميز بفئة مائة يورو ومضاعفاتها وبدون حد أقصى وبأسعار عائد ثابت طوال أجل الشهادة يبلغ 2% سنويا للشهادة مدة سنة واحدة، و3% للشهادة مدة ثلاث سنوات، و3,5% للشهادة مدة خمس سنوات، ويحتسب العائد عليها جميعًا اعتبارًا من يوم العمل التالى ليوم الشراء، ويصرف العائد باليورو كل ستة شهور.

يأتى ذلك أسوة بما تم مع شهادة " بلادى " الدولارية التى أصدرها البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة للمصرين المقيمين بالخارج منذ أول مارس الجارى، واستجابة لرغبات المصريين المقيمين بدول الاتحاد الأوروبى فى توجيه مدخراتهم من العملة الأوروبية الموحدة لخدمة الاقتصاد المصرى، والاحتفاظ بها فى وعاء ادخارى مميز يحافظ على تلك المدخرات وينميها، مع رغبتهم فى عدم تحويلها إلى أى عملة أخرى، ويمكن شراء الشهادة من خلال المواقع الإلكترونية للبنوك المصدرة، أو من خلال فروعها بالخارج، دون تحصيل أى مصروفات على الحسابات أو عمولات تحويل من البنوك المصدرة.

وتسترد الشهادة بعد انتهاء مدتها بكامل قيمتها وبذات عملة الإصدار، ويمكن استرداد الشهادة الصادرة لمدة ثلاث سنوات بعد مرور الستة شهور الأولى على الإصدار، وكذلك يمكن استرداد الشهادة مدة خمس سنوات بعد مرور السنة الأولى على الإصدار، ولا تسترد الشهادة مدة سنة واحدة إلا بعد انتهاء أجلها، وكما هو مطبق على شهادات "بلادى" الدولارية، فإن البنك المركزى المصرى يضمن لمالك الشهادة الحق فى تحويل عوائدها وقيمتها الاستردادية إلى حساب العميل خارج مصر باليورو وبدون حد أقصى للتحويل.

ومن المتوقع أن تلقى شهادة "بلادى" باليورو إقبالا كبيرا من المصريين المقيمين بدول الاتحاد الأوروبى.

-موضوعات متعلقة:

- محافظ البنك المركزى فى حوار لـ"اليوم السابع": السعر المرتفع للدولار ليس "السعر العادل".. والوضع الحالى لا يعكس حالة الاقتصاد المصرى.. ونستهدف زيادة الاحتياطى الأجنبى لـ 25 مليار دولار نهاية 2016

- وكالات الأنباء العالمية تبرز انفراد "اليوم السابع" بحوار طارق عامر حول الدولار والاحتياطى الأجنبى والاستيراد.. الخدمات الدولية لـ"رويترز" و"بلومبرج" تنقل تفاصيل وضع الاقتصاد وتطمينات البنك المركزى

- كيف ترفع الدولة الاحتياطى الأجنبى لـ25 مليار دولار؟.. الشهادات الدولارية وإلغاء حدود السحب والإيداع للأفراد والشركات والتدفق السياحى والعاملين بالخارج أبرز الحلول.. وإجراءات جديدة للبنك المركزى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»