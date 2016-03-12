كيت وينسلت زعيمة عصابة في مافيا روسية

ستؤدي النجمة العالمية كيت وينسلت Kate Winslet دور البطولة في الفيلم الجديد Triple9، الذي تظهر فيه لأول مرة كشريرة، حيث تجسد شخصية ايرينا زعيمة عصابة مافيا روسية تحمل اسم "كوشر".

وعن دورها، يقول المخرج جون هيلكوت John Hillcoat: "لم يسبق وأن لعبت كيت دور شريرة، ولأجل هذا وافقت على الدور الذي تكشف فيها جانباً لم يعتد المشاهد عليه".

رقم Triple9أي 999 في عالم الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية، عبارة عن "كود" تستخدمه قوات الأمن عندما يتعرض رجل شرطة للأذى سواء جريحاً أو قتيلاً، وهي إشارة تعني أنه لا بد لكل شرطي أن يتوجه إلى مكان الحادث.

تدور الأحداث حول زعيمة عصابة روسية تفتعل مشكلة يقتل فيها شرطي، فتحضر الشرطة إلى مكان الحادث، بينما تسعى هي إلى سرقة وثائق من مبنى مؤسسة الأمن القومي الحكومية في ولاية اتلانتا، لكن المفاجأة أن بعض أفراد الشرطة هم في الواقع فاسدون.

وعن هذا يقول هيلكوت: "أعجبت بفكرة كيف يمكن لأفراد الشرطة أن يقتلوا واحداً منهم من أجل هدف شرير، فالإنسان يفعل ما لا يعقل تحت الضغط".

يشار الى أن الفيلم سيعرض في صالات العرض بالإمارات ابتداءاً من في 10 مارس/آذار.

كيت وينسلت تبكي تأثراً على فوز ليوناردو دي كابريو