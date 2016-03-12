أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

توم هانكس يثير غضب السعوديين بسبب فيلمه الأخير

Google+ Print

السبت 12-03-2016 14:32

أثار النجم العالمي توم هانكس Tom Hanks جدلاً واسعاً في المملكة العربية ، بعد الكليب الدعائي لفيلمه الأخير الذي يحمل اسم "A Hologram for the King"، والذي يؤدي دور البطولة فيه.

الفيلم يروي قصة رجل أعمال أمريكي يسكن بوسطن في الولايات المتحدة ويدعى "آلن كلاي"، يعاني من خسائر مادية كبيرة نتيجة تعرضه للأزمة المالية التي أنهكت الاقتصاد في الولايات المتحدة، فيقرر السفر إلى المملكة العربية السعودية المستقرة اقتصادياً تفادياً للإفلاس، وذلك عن طريق عرض أفكاره وخبراته على أحد الأمراء السعوديين الذي ينوي إنشاء مدينة جديدة ذات استثمارات ضخمة وعالمية، ثم يُصاب الرجل بنوبة من الهلع، وتقوم بعلاجه طبيبة سعودية يقع في غرامها.

بعض السعوديين توجسوا من بعض الصور الملتقطة من العمل حتى قبل إطلاق الكليب الدعائي له، متخوفين من أن يكون عملاً آخر يكرّس الصورة النمطية عن العرب كما هو معتاد في السينما الأمريكية.

وفي هذا الإطار، نشر موقع Vocativ تقريراً عن العمل تحت عنوان: "غضب عارم في السعودية على توم هانكس بسبب فيلمه الأخير"، وذكر ان السعودية ظهرت في الفيلم كأنها صحراء قاحلة، مليئة بالجمال وشخصيات بدوية، ما جعل السعوديون يتحاملون على هانكس لإظهار بلدهم بهذه الصورة.

كما أفاد التقرير بأن التعليقات على الفيلم كانت قاسية على "يوتيوب"، حيث اقترب عدد من شاهدوا الكليب الدعائي للعمل من 100 ألف، كانت في معظمها مستاءة من الصورة النمطية ومدافعة عن الحضارة العربية وعلى رأسها السعودية إذ أبدى البعض استغرابهم من ظهور بعض الممثلين العرب غير السعوديين في الفيلم على أنهم سعوديون بالفعل.

يشار الى أن الفيلم تم تصويره في منطقة الغردقة المصرية الساحلية على المطلة على البحر الحمر في ، وسيشارك في مهرجان ترايبيكا العالمي في إبريل/نيسان القادم.

 

أبو ظبي تتولى تمويل فيلم توم هانكس الجديد

 


 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»