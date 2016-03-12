توم هانكس يثير غضب السعوديين بسبب فيلمه الأخير

أثار النجم العالمي توم هانكس Tom Hanks جدلاً واسعاً في المملكة العربية السعودية، بعد الكليب الدعائي لفيلمه الأخير الذي يحمل اسم "A Hologram for the King"، والذي يؤدي دور البطولة فيه.

الفيلم يروي قصة رجل أعمال أمريكي يسكن بوسطن في الولايات المتحدة ويدعى "آلن كلاي"، يعاني من خسائر مادية كبيرة نتيجة تعرضه للأزمة المالية التي أنهكت الاقتصاد في الولايات المتحدة، فيقرر السفر إلى المملكة العربية السعودية المستقرة اقتصادياً تفادياً للإفلاس، وذلك عن طريق عرض أفكاره وخبراته على أحد الأمراء السعوديين الذي ينوي إنشاء مدينة جديدة ذات استثمارات ضخمة وعالمية، ثم يُصاب الرجل بنوبة من الهلع، وتقوم بعلاجه طبيبة سعودية يقع في غرامها.

بعض السعوديين توجسوا من بعض الصور الملتقطة من العمل حتى قبل إطلاق الكليب الدعائي له، متخوفين من أن يكون عملاً آخر يكرّس الصورة النمطية عن العرب كما هو معتاد في السينما الأمريكية.

وفي هذا الإطار، نشر موقع Vocativ تقريراً عن العمل تحت عنوان: "غضب عارم في السعودية على توم هانكس بسبب فيلمه الأخير"، وذكر ان السعودية ظهرت في الفيلم كأنها صحراء قاحلة، مليئة بالجمال وشخصيات بدوية، ما جعل السعوديون يتحاملون على هانكس لإظهار بلدهم بهذه الصورة.

كما أفاد التقرير بأن التعليقات على الفيلم كانت قاسية على "يوتيوب"، حيث اقترب عدد من شاهدوا الكليب الدعائي للعمل من 100 ألف، كانت في معظمها مستاءة من الصورة النمطية ومدافعة عن الحضارة العربية وعلى رأسها السعودية إذ أبدى البعض استغرابهم من ظهور بعض الممثلين العرب غير السعوديين في الفيلم على أنهم سعوديون بالفعل.

يشار الى أن الفيلم تم تصويره في منطقة الغردقة المصرية الساحلية على المطلة على البحر الحمر في مصر، وسيشارك في مهرجان ترايبيكا العالمي في إبريل/نيسان القادم.

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