مقتل شخصين في انهيار جليدي بجبال الألب فى إيطاليا

ذكرت وسائل إعلام إيطالية يوم السبت أن انهيارا جليديا كبيرا في جبال الألب بإيطاليا أسفر عن مقتل شخصين وأن عمال الإنقاذ يبحثون عن عدد من المفقودين.

وبحسب رويترز قالت صحيفة ألتو أديجي المحلية على موقعها الإلكتروني إن الانهيار وقع على ارتفاع أكثر من ثلاثة آلاف متر فوق جبل نيفوسو بمنطقة ساوث تيرول قرب الحدود النمساوية. وأضافت أن ما يصل إلى عشرة أشخاص ربما لا يزالون تحت الجليد فيما انتشلت جثتان.

وأشارت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إلى أن طائرة هليكوبتر أرسلت وحدة للكلاب إلى موقع الحادث للبحث عن أي ناجين.

وكان القتيلان يحاولان تسلق القمة رغم وجود تحذير من الدرجة الثالثة ضمن مقياس من خمس درجات لمخاطر وقوع انهيار جليدي.