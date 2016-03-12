السفيرة هيفاء أبو غزالة : جامعة الدول العربية تمر بأزمة مالية كبيرة

طالبت الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية الذي تبدأ ولايته في شهر يوليوالمقبل، توظيف كافة خبراته وامكانياته الدبلوماسية للعبور بالمنطقة العربية من هذه المرحلة الحرجة التي تشهد اضطرابات في دول عدة .

وقالت في تصريحات صحفية قبيل مغادرتها مطار القاهرة متوجهة إلى أبو ظبي ، إن الجامعة العربية تمر بأزمة مالية كبيرة والتي تحتاج من الامين العام الجديد للتحرك على المستوى العربي لدعم الجامعة والبيت العربي الذي أصبح واجب الحفاظ عليه .

وأوضحت أن اختيار أحمد أبو الغيط لشغل منصب الأمين العام للجامعة العربية يعد دليلا على الثقة التي تضعها فيه الدول العربية ، وأيضا لخبرته الغنية التي مضت خلال مسيرته الدبلوماسية والتي تؤهله وتساهم وتساعده في دفع عجلة العملية السياسية والتنموية .

وأضافت أن اعضاء الجامعة العربية في حاجة كبيرة جدا لتنفيذ اجندة التنمية التي اقرتها منظمة الامم المتحدة وزعماء العالم في شهر سبتمبر الماضي والتي تمتد لفترة طويلةجدا، كما يحتاج الوطن العربي في المرحلة الحالية إلى الاطلاع على هذه الاجندة والتي تتطلب وضع خطة عمل لتنفيذها على المستوى الاقليمي.

واكدت أن القضية الفلسطينية مازالت القضية المحورية التي تشغل الدول الاعضاء بالجامعة ، في ختام تصريحاتها، قدمت السفيرة أبو غزالة شكرها للدكتور نبيل العربيالامين العام الحالي للجامعة العربية لجهوده التي بذلها خلال فترة توليه منصبه .