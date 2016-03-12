هاني شاكر ينفي تصريحاته حول ختم الجمارك في واقعة إتلاف جيتار «براين آدمز»

كتبت – إ نجي لطفي

نفى الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقيه التصريحات التى نسبت إليه على موقع حكاية اﻻلكترونى بشأن واقعة ختم الجمارك على جيتار الفنان براين آدامز.

وأكد هاني في بيان صحفي أنه لم يتواصل مع أى من العاملين بالموقع و أن ما نشر و كتب بشأن ختم الجمارك المصريه على جيتارالموسيقار العالمى برين آدم ليس له اساس من الصحه و هو من وحى خيال الصحفى فقط ﻻ غير .

و أكد طارق مرتضى المستشار الإعلامى للنقابه أن النقيب العام وجه المستشار القانونى بالنقابة لملاحقة الصحفى و الموقع قضائيا.

وكان قد نشر تصريحات منسوبة لنقيب الموسيقيين قال فيها أن الموسيقار العالمي براين ادمز يجب أن يفتخر بختم الجمارك المصرية على جيتاره الخاص..وهو ما نفاه شاكر في بيان صحفي جملة وتفصيلا.