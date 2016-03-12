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الإثنين.. محمد عدوية ضيف «صاحبة السعادة» على سي بي سي

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الإثنين.. محمد عدوية ضيف «صاحبة السعادة» على سي بي سي

الإثنين.. محمد عدوية ضيف «صاحبة السعادة» على سي بي سي

كتبت – إنجي لطفي

في حلقة تحت عنوان “ابن الوز”، يستضيف برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة والإعلامية المتميزة إسعاد يونس على شاشة سي بي سي، المطرب الشاب محمد عدويه، نجل الفنان الشعبي الكبير أحمد عدوية، وذلك يوم الاثنين المقبل في تمام الحادية عشر مساء.

ويتحدث محمد عدويه خلال الحوار عن كواليس علاقته بوالده، وتأثيره على حياته الفنية والغنائية، خاصة وأن ألبوماته حققت نجاحات كبيرة في وسط الشباب، وجعلته ضمن المطربين الأثر شعبية في الآن.

كما يكشف الفنان الشاب عن التحديات التي واجهت مشواره الغنائي، وما دور والده في نجاحه، ويوضح خلال الحلقة أنه كافح مثل أي شاب حتى وصل إلى النجاح والنجومية، خاصة وأنه ذهب في طريق بعيد عن والده بطريقة آداء الأغاني، ويرد على ما حقيقة كتابته لأغنيته.

محمد عدوية ضيف «صاحبة السعادة» على سي بي سي

محمد عدوية ضيف «صاحبة السعادة» على سي بي سي

محمد عدوية ضيف «صاحبة السعادة» على سي بي سي

محمد عدوية ضيف «صاحبة السعادة» على سي بي سي

 

 

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