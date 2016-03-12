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مطار القاهرة: الجهات الأمنية سمحت بسفر نجلة مهدي عاكف لقطر لكنها تأخرت عن الرحلة

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مطار القاهرة: الجهات الأمنية سمحت بسفر نجلة مهدي عاكف لقطر لكنها تأخرت عن الرحلة مطار القاهرة: الجهات الأمنية سمحت بسفر نجلة مهدي عاكف لقطر لكنها تأخرت عن الرحلة

قالت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، إن ابنة مرشد الإخوان السابق محمد مهدى عاكف، تقدمت للسفر إلي الدوحة، ولكنها تأخرت عن موعد اقلاع الطائرة القطرية بعد أن تم استجوبهما من قبل جهات أمنية.

وأضافت المصادر أن “علياء” نجلة محمد مهدي عاكف مرشد تنظيم الإخوان السابق، تقدمت للسفر إلي الدوحة علي الطائرة القطرية، وتم عرضها علي إحدي الجهات الأمنية قبل السفر وقامت باستجوابهما وأخطرت إدارة الجوازات بعد ذلك بالسماح لها بالسفر.

وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية أكدت أن علياء مهدي ليست علي قوائم الممنوعين من السفر، إلا أنها تأخرت علي موعد اقلاع الرحلة، ومن المقرر أن تتقدم للسفر إلي قطر في وقت لاحق وسيتم السماح لها بالسفر.

 

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