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استشهاد طفلين فلسطينيين فى سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة

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استشهاد طفلين فلسطينيين فى سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة استشهاد طفلين فلسطينيين فى سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة

>أعلنت مصادر طبية فلسطينية فى قطاع غزة وفاة طفلة فلسطينية (6 سنوات) متأثرة بجروح أصيبت بها فجر السبت فى غارة إسرائيلية قتل فيها شقيقها (10 سنوات) استهدفت موقعا لكتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس فى شمال قطاع غزة.

وأكدت المصادر الطبية "استشهاد الطفلة إسراء أبو خوصة (6 أعوام) بعد ظهر السبت متأثرة بجروح خطيرة أصيبت بها بالغارات الإسرائيلية على قطاع غزة" فجر السبت.

وأعلن الجيش الاسرائيلى مساء الجمعة ان صواريخ عدة اطلقت الجمعة من غزة على جنوب إسرائيل، من دون أن تؤدى إلى إصابات أو أضرار.

وكالعادة بعد أى عملية إطلاق صواريخ مماثلة، شنت الطائرات الإسرائيلية أربع غارات جوية فجر السبت على مواقع لكتائب القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس فى غزة.

وأشار بيان للجيش الإسرائيلى إلى أن "القوات الجوية قصفت أربعة مواقع لحماس فى شمال قطاع غزة"، إلا أن مصدرا أمنيا فلسطينيا لفت إلى أن الطائرات الإسرائيلية شنت خمس غارات على القطاع.
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