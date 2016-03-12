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وصول رئيس وفد المعارضة السورية وكبير المفاوضين إلى جنيف

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وصول رئيس وفد المعارضة السورية وكبير المفاوضين إلى جنيف وصول رئيس وفد المعارضة السورية وكبير المفاوضين إلى جنيف
وصل رئيس الوفد المفاوض الممثل للمعارضة السورية أسعد الزعبى وكبير المفاوضين محمد علوش السبت إلى جنيف، استعدادا للمشاركة فى جولة جديدة من المفاوضات مقررة الاثنين، بحسب ما أفاد مراسل الوكالة الفرنسية.

ووصل زعبى وعلوش معا بعد ظهر السبت إلى أحد الفنادق الكبرى فى وسط جنيف من دون الإدلاء بأى تصريح، وذلك بعد ساعات من تحذير وزير الخارجية السورى وليد المعلم بأن الوفد الحكومى لن ينتظر اكثر من 24 ساعة وصول المعارضة إلى جنيف.
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