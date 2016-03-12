مأمور قسم الهرم للنيابة: بمجرد علمنا بإصابة 3 متهمين بالشذوذ الجنسى عزلناهم

استمعت نيابة الهرم اليوم السبت بإشراف المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة، إلى أقوال مأمور قسم الهرم، فى واقعة احتجاز متهم مصاب بالإيدز داخل حجز مع 177 متهما آخرين، وذلك بعد تقدم شقيقة أحد المتهمين "فراولة" المتهم بقضية شذوذ جنسى، ببلاغ تفيد فيه أنه مصاب بمرض الإيدز، وتم إيداعه بحجز قسم شرطة مع 177 محتجزا.

و أكد المأمور فى التحقيقات أنه فور وصول عدد كبير من المتهمين تم إيداعهم بحجز القسم، ولم يكن يعلم أن هناك 3 متهمين مصابين بالشذوذ الجنسى، وبمجرد معرفته تم عزلهم عن باقى المتهمين.

كانت النيابة أصدرت قرارا بحبس 3 متهمين فى قضية شذوذ جنسى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ضبط المتهمين داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الهرم على خلفية معلومات عن ممارستهم الرذيلة والشذوذ الجنسى.

وأضافت النيابة أنه تم ترحيل المتهمين إلى قسم شرطة الهرم، الذى تولى توزيعهم على حجزين منفصلين داخل قسم الشرطة، والذى يضم 177 متهما فى قضايا مختلفة تنوعت ما بين سرقات ومخدرات وسلاح، بالمخالفة للقواعد المتبعة فى مثل تلك القضايا، فكان من اللازم إيداعهم بالحبس الانفرادى، منعاً لممارستهم الشذوذ الجنسى مع أى من المحتجزين.

- النيابة تستمع لأقوال مأمور قسم الهرم فى واقعة حجز مصاب بالإيدز مع 177 متهما

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