بالصور.. مساعد محافظ كفر الشيخ يبحث مشاكل قرية الكوم الطويل

تفقد اللواء أحمد الطرابلسى مساعد محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، أعمال الصرف الصحى لقرية الكوم الطويل، التابعة لمركز بيلا للوقوف على مدى جاهزية المشروع للتشغيل، وتفقد محطة الرفع الفرعية بالقرية والمحطة الرئيسية وخطوط الانحدار.

وأصدر تعليماته بضرورة سرعة الانتهاء من المشروع فى الموعد المحدد، وألتقى عددًا من أهالى القرية، واستمع لمطالبهم ووعدهم بحلها فى القريب العاجل.

وقال اللواء أحمد الطرابلسى مساعد محافظ كفر الشيخ، أنه اطمأن على سير العمل بمشروع الصرف الصحى لقرية الكوم الطويل، ووعد الأهالى بحل مشاكلهم المعروضة عليه، وسيرفعها للواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ.

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