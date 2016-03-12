"الداخلية": قرار مد خدمة مساعدى الوزير جاء وفقاً للضوابط القانونية

أكد مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، اليوم السبت، أنه لا صحة لما تداولته بعض الصحف بشأن صدور قرار بمد خدمة 3 من مساعدى وزير الداخلية عقب بلوغهم سن المعاش.

وأوضح مسئول المركز، أن مساعد الوزير للتدريب يبلغ سن الستين بتاريخ 25/7/2016، ومدير الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية يبلغ سن الستين بتاريخ 14/11/2018، وأن قرار التجديد لهما جاء وفقاً للضوابط القانونية التى تجيز ذلك.

وأضاف: فيما يخص مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، فإن قرار المد جاء استثنائياً لحين موعد صدور حركة تنقلات ضباط الشرطة فى شهر يوليو المقبل.

- وزير الداخلية يكرم رقيب شرطة أنقذ فتاة من الانتحار