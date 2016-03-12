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"الداخلية": قرار مد خدمة مساعدى الوزير جاء وفقاً للضوابط القانونية

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"الداخلية": قرار مد خدمة مساعدى الوزير جاء وفقاً للضوابط القانونية "الداخلية": قرار مد خدمة مساعدى الوزير جاء وفقاً للضوابط القانونية
أكد مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، اليوم السبت، أنه لا صحة لما تداولته بعض الصحف بشأن صدور قرار بمد خدمة 3 من مساعدى وزير الداخلية عقب بلوغهم سن المعاش.

وأوضح مسئول المركز، أن مساعد الوزير للتدريب يبلغ سن الستين بتاريخ 25/7/2016، ومدير الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية يبلغ سن الستين بتاريخ 14/11/2018، وأن قرار التجديد لهما جاء وفقاً للضوابط القانونية التى تجيز ذلك.

وأضاف: فيما يخص مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، فإن قرار المد جاء استثنائياً لحين موعد صدور حركة تنقلات ضباط الشرطة فى شهر يوليو المقبل.

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