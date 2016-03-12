نيابة الهرم تتسلم تقرير الطب الشرعى بشأن ميريهان حسين

تسلمت اليوم السبت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة تقرير الطب الشرعى بالفنانة مريهان حسين، بعد أن اتهمت ضباط قسم الهرم بالاعتداء عليها وهتك عرضها ولمس أجزاء حساسة من جسدها، والتعرض للتعذيب الجسدى.

وكان مصدر قضائى أكد أن تقرير الطب الشرعى الخاص بالفنانة مريهان حسين أثبت ادعائها بقيام ضابطى شرطة بقسم الهرم بملامسة أجزاء حساسة بجسدها ومحاولة التعدى عليها فى تلك المناطق، وأضاف المصدر أن الطب الشرعى أرسل تقرير الكشف على مريهان للنيابة العامة، وجاء خاليا من محاولة هتك عرض ولمس أجزاء حساسة من جسدها، والتعرض للتعذيب الجسدى وفق ادعائها ضد ضباط قسم الهرم.

وكانت الفنانة ميريهان اتهمت ضابطين بقسم الهرم بالتعدى عليها داخل القسم، وكذلك ضابط الكمين، بأن سبها وعاملها بعنف بعد سقوط رخصة القيادة من يديه، واصطدامه بسيارتها أثناء التقاط الرخص من على الأرض. وذكرت أن "الضابط تعدى عليها بالضرب، وأن سبها لضباط الكمين كان رد فعل طبيعى لما تعرضت له من ضرب وإهانة"، وأشارت إلى أنها تعرضت لهتك عرض ولمس أجزاء حساسة من جسدها، بالإضافة إلى تعرضها للتعذيب الجسدى أمام النيابة التى أمرت بعرضها على الطب الشرعى، والذى أكد عدم صحة الواقعة.

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