تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "عامل الأقصر" طلعت شبيب لجلسة 15 مارس

قررت محكمة جنايات قنا، اليوم السبت، برئاسة المستشار فتحى أبو زيد، وعضوية المستشارين حاتم عبد الفتاح وهانى طه، وأمانة سر محمد عبد العزيز جمعة ومصطفى جلال، تأجيل محاكمة المتهمين، وعددهم 13 متهمًا، فى مقتل عامل الأقصر طلعت شبيب داخل قسم شرطة الأقصر إلى 15 مارس الجارى؛ لاستكمال سماع شهود الإثبات وإعلان شهود النفى والمساعدات الفنية لعرض الهارد ديسك.

جاء ذلك بعد سماع عدد من الشهود اليوم، من بينهم رئيس مباحث الأقصر وقت وقوع الحادث، وعريف شرطة.

- "القومى لحقوق الإنسان" ينضم لهيئة الدفاع عن طلعت شبيب قتيل الأقصر