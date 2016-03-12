«أمن الدولة» تجدد حبس الصحفى «إسماعيل الإسكندراني» 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، تجديد حبس الصحفي إسماعيل الاسكندراني 15 يوما على ذمة التحقيقّ، ووجهت له اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، والترويج لأفكارها ونشر أخبار كاذبة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي في الأول من ديسمبر عقب وصوله لمصر بمطار الغردقة، بعد استضافة جامعية في أوروبا وأمريكا.

ويذكر أيضا أن إسماعيل، صحفي حر ينشر في عدة جرائد ومواقع عالمية وإقليمية ومحلية، وباحث متطوع في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومسؤول عن قضايا سيناء، وهو زميل سابق لبرنامج “ريجان فاسيل” للديمقراطية بالمنتدى الدولي لدراسة الديمقراطية في واشنطن “2012 – 2013″، درس مقاومة التهميش في سيناء.