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«الداخلية» تنفي شائعة صدور قرار بمد خدمة 3 من مساعدي الوزير بعد بلوغهم المعاش

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«الداخلية» تنفي شائعة صدور قرار بمد خدمة 3 من مساعدي الوزير بعد بلوغهم المعاش «الداخلية» تنفي شائعة صدور قرار بمد خدمة 3 من مساعدي الوزير بعد بلوغهم المعاش

وزارة الداخلية (أرشيفية)

نفى مسئول مركز الإعلام الأمنى صحة ما تداولته بعض الصحف بشأن صدور قرار بمد خدمة ثلاثة من مساعدي وزير الداخلية عقب بلوغهم سن الستين.

وأوضح مسئول المركز، في بيان عبر الصفحة الرسمية للوزارة بـ”فيسبوك” اليوم السبت، أن اللواء مساعد الوزير للتدريب يبلغ سن الستين بتاريخ 25/7/2016 واللواء مدير الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية يبلغ سن الستين بتاريخ 14/11/2018، وأن قرار التجديد لهما جاء وفقاً للضوابط القانونية التى تجيز ذلك.

وأضاف البيان: “وفيما يخص اللواء مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون فإن قرار المد جاء استثنائياً لحين موعد صدور حركة تنقلات ضباط الشرطة بشهر يوليو القادم”.

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