علامات الولادة المبكرة.. أهمها الانقباضات فى مواعيد ثابتة

أسباب علامات الولادة المبكرة



>علامات الولادة المبكرة

وأوضحت استشارى النساء والتوليد أن من أبرز تلك العلامات:

>الولادة المبكرة قد تحدث لكثير من الأسباب، إما نفسية نتيجة التعرض لضغوط شديدة، أو لنقص المياه التى ينمو فيها الجنين، أو لأسباب أخرى متعلقة بولادة الأم مبكرا فى السابق مرة أو أكثر وغيرها من الأسباب.>وهناك علامات للولادة المبكرة، تعانى منها كل سيدة تمر بهذا الظرف، وهى تظهر وفقا للدكتورة أمنية جمال استشارى أمراض النساء والتوليد قبل إتمام الحامل أو حتى دخولها الأسبوع الثامن والثلاثين من حملها.>- شعور المرأة باقتراب الولادة رغم أن الوقت لا يزال مبكرا، وهذا يستدعى التركيز بشدة، والتواصل الفورى مع طبيبها الذى قد يعمل على تخفيف أو الحد من هذه الأعراض ببعض الأدوية أو نصحها بالتزام الراحة التامة.

- شعور الحامل بانقباض متقطع أى فى مواعيد متتالية ولكنه لا ينقطع، وتدريجيا يقل الوقت بين كل انقباضة والأخرى من علامات الولادة المبكرة.

- تغير فى حركة طفلها المعتادة، فقد تقل تدريجيا ولا تشعر بها كما كانت فى السابق.

- الشعور بآلام وأوجاع فى الظهر وأسفل البطن شديدة.

- تغيرات تلاحظها فى ما يفرزه مهبلها، فقد تشعر بنزول فى ماء الجنين.

- إفرازات الولادة التى تكون متغيرة، فقط ينزل بعض الدم، أو مختلطة "الدم بالإفرازات".

- شعور الحامل بضغط شديد أسفل البطن.

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