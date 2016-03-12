مرشح لمنصب أمين عام الأمم المتحدة: مصر تلعب دورا كبيرا فى المنطقة

أكد سرجيان كريم وزير خارجية مقدونيا الأسبق المرشح لشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية الدور الذى تقوم به مصر دبلوماسيا على مستوى العالم ومنطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامى.

وقال كريم - فى تصريح لعدد محدود من المحررين الدبلوماسيين عقب استقبال وزير الخارجية سامح شكرى اليوم السبت - إنه يقوم حاليا بعدد من الجولات حول العالم فى إطار ترشحه لتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة ويقوم بمشاورات مع الدول الاعضاء بالمنظمة ومجلس الأمن الدولى.

وأضاف "إنه يعتبر مصر تقليديا هى دولة قريبة من يوغوسلافيا السابقة وكانت تربطهما علاقات تعاون كبير بخلاف العلاقات الوثيقة التى تربط بين مصر وبلاده مقدونيا حاليا أيضا دور مصر فى إطار حركة عدم الانحياز ومنظمة الأمم المتحدة.

وأكد المرشح أن مصر تلعب دورا كبيرا وهاما للغاية على الساحة الدبلوماسية الدولية والإقليمية ، ولهذا السبب فقد حرص على ان يلتقى مع وزير الخارجية شكرى، لافتا إلى أنه خرج من هذا الاجتماع بانطباع جيد للغاية بالنسبة لعملية ترشحه.

وأشار إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات فى عدد كبير من الدول فى إطار حملته للترشح لتولى هذا المنصب الدولى الرفيع، كما قام بالفعل بزيارة ٥٨ دولة على مستوى العالم كما سيقوم وزير خارجية مقدونيا الأسبق بالعديد من الزيارات لهذا الغرض بخلاف وجود مشاورات مع المندوبين الدائمين للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولى بنيويورك.

وعن رؤيته لفرض حصوله على منصب الأمين العام للأم المتحدة..أشار إلى أنه يقوم بهذا الجهد من أجل ترويج ترشحه من أجل الفوز بالمنصب.

كان "سرجيان كريم" وزير خارجية مقدونيا الأسبق قد وصل إلى القاهرة فى وقت سابق اليوم "السبت"، فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام فى إطار جولة بعدة دول لدعم ترشحه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة خلفا لـ"بان كى مون".

يذكر أن عددا كبيرا من المرشحين للمنصب الدولى بدأوا فى الاستعداد للترشح والمنافسة للفوز بالمنصب ومن بين الترشيحات المطروحة مديرة اليونسكو "إيرينا بوكوفا" والمفوضة الأوروبية "كريستالينا جورجييفا" وهما بلغاريتان، كما ترددت أسماء وزيرة الخارجية الكرواتية" فيسنا بوسيتش" ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة "هيلين كلارك".

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