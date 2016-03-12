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الجيش الليبى يصد هجوما للجماعات الإرهابية ببنغازى ويقتل 10 من عناصرها

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الجيش الليبى يصد هجوما للجماعات الإرهابية ببنغازى ويقتل 10 من عناصرها الجيش الليبى يصد هجوما للجماعات الإرهابية ببنغازى ويقتل 10 من عناصرها
تمكنت الكتائب 302 و 309 و 240 التابعة للجيش الليبى ، اليوم السبت، من صد هجوم للجماعات الإرهابية فى المحور الغربى لمدينة بنغازى فى منطقة "تيكا".

وقال الناطق الإعلامى للكتيبة 309 المنذر الخرطوش ،فى تصريح صحفى اليوم، إنهم تمكنوا من قتل مايزيد عن 10 إرهابيين وتمكنت الكتيبه 302 من تدمير عربة مدرعة نوع "بى ان بى ،لافتا الى أن جنديا بالكتيبة 302 يدعى مفتاح العمامى قتل جراء الاشتباكات.
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