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4 سعوديين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام لإدانتهم فى قضايا إرهاب

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4 سعوديين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام لإدانتهم فى قضايا إرهاب 4 سعوديين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام لإدانتهم فى قضايا إرهاب

> ذكرت صحيفة سعودية أن 13 قاضيا سعوديا أيدوا أحكام الإعدام الصادرة بحق أربعة سعوديين مدانين فى قضايا إرهاب مما يزيد من احتمال تنفيذ جولة جديدة من الإعدامات بعد شهرين من إعدام 47 شخصا بينهم رجل دين شيعى بارز فى المملكة.

وقالت جماعات دولية معنية بالحقوق إن أسر ثلاثة شبان شيعة تخشى أن يكون أبناؤها -الذين اعتقلوا لمشاركتهم فى احتجاجات مناهضة للحكومة بينما كانت سنهم أقل من 18 عاما- ضمن من ينتظرون الإعدام. وأحد الشبان الثلاثة من أقارب الشيخ نمر النمر رجل الدين الشيعى الذى أعدمته فى يناير كانون الثانى مما أحدث صدعا فى العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.

ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارتى العدل والداخلية فى السعودية، وقالت صحيفة عكاظ السعودية "يعد الإرهابيون الأربعة الذين ينتظر تنفيذ أحكام القصاص بحقهم مكملين للدفعة الأولى التى شملها تنفيذ القصاص بحق 47." وأضافت أن 13 قاضيا أيدوا أحكام الإعدام عبر ثلاث مراحل لكنها لم تذكر المدانين الأربعة بالاسم.
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مصر 365

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