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الفريق حجازي يعود للقاهرة بعد حضور ختام فاعليات “رعد الشمال”

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الفريق حجازي يعود للقاهرة بعد حضور ختام فاعليات “رعد الشمال” الفريق حجازي يعود للقاهرة بعد حضور ختام فاعليات “رعد الشمال”

الفريق محمود حجازي

عاد الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة  من  بعد زيارة رسمية شهد خلالها فاعليات التدريب المشترك رعد الشمال والذى شاركت فيه وحدات من القوات المسلحة المصرية والسعودية مع (20) دولة عربية وإسلامية شقيقة وصديقة، واستمر لمدة ثلاث أسابيع.

وبحسب بيان المتحدث العسكري اختتمت فاعليات المناورات بعرض عسكرى ضخم للدول المشاركة فى التدريب، شاركت فيه عناصر رمزية من القوات، ثم قدم فريق الألعاب الجوية لعدد من الدول عرضاً مبهراً أظهر مدى ما تتمتع به القوات الجوية من مهارات متعددة أهلتها لتنفيذ المهام بصورة مشرفة ، وكذلك عرضاً جوياً للطائرات الحربية بمختلف أنواعها اشتمل على مرور الطائرات العمودية وطائرات النقل والإمداد والتزود بالوقود والمقاتلات من مختلف الطرازات المشاركة فى التدريب .

 

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